Медведь схватил заснувшего в машине американца

В американском населенном пункте Накнек, штат Аляска, мужчина подвергся нападению медведя. Об этом сообщает радиостанция KDLG.

Пострадавший утверждает, что животное попыталось вытащить его из автомобиля, когда он спал на заднем сиденье с открытой дверью. Ему удалось отбиться от хищника и вызвать экстренные службы.

В результате нападения мужчина получил травмы голени. Ему оказали первую помощь возле места происшествия, а затем на вертолете отправили для лечения в город Анкоридж.

На Аляске обитает несколько видов медведей. Помимо наиболее распространенных в США черных медведей, там встречаются белые медведи и гризли, а также самый крупный подвид бурых медведей — кадьяки.

В 2017 году сообщалось, что черный медведь загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности, который проходил на Аляске. Подросток успел отправить СМС и рассказать, что за ним гонится хищник.

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