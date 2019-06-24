Канадец чудом спасся из пасти медведя гризли

Житель канадской провинции Британская Колумбия рассказал о нападении гризли, которое он пережил в мае. Об этом сообщает CBC News.

50-летний Алекс Ньюманн (Alex Neumann) встретил зверей возле реки недалеко от города Принс-Джордж — его любимого места для рыбалки. Из-за шума воды он не заметил медведицу, которая подошла к нему со спины, схватила за плечо и подняла в воздух. «Я держался за ее голову, когда она меня укусила, — рассказывает мужчина. — Если бы не это, она разорвала бы меня на части».

Хищница пару раз тряхнула его и швырнула в заросли ольхи. После этого человеком заинтересовались три медвежонка, которые пришли с матерью. «Каждый раз, когда детеныши приближались, медведица становилась агрессивнее, — говорит Ньюманн. — Уши опущены, зубы клацают. Сначала она пыхтела, потом началось тяжелое горловое дыхание, которое ощущалось всем телом».

Мужчина понял, что нужно спасаться, пока не поздно. Он медленно поднялся на ноги и попятился к тропе. Медведица последовала за ним и пришла к его пикапу. Она пыхтела и била землю лапой, а из ее пасти текла слюна. «Не знаю, почему я еще жив», — говорит Ньюманн.

В больнице у него не нашли ни переломов, ни травм, требующих наложения швов, — только следы от зубов гризли на плече. Мужчине дали антибиотики, однако раны все равно воспалились. У него дрожат руки, а по ночам его мучают кошмары. «Боюсь ходить даже к себе на задний двор, — жалуется он. — Пропустил сбор дикой спаржи».

В 2018 году сообщалось, что в Вайоминге медведи-гризли ранили мужчину, охотившегося на оленей-вапити с луком и стрелами. Его проводник погиб.

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