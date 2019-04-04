Медведь-пищухоед пустился в пляс в честь теплой погоды и попал на видео

В зоопарке китайского города Тяньцзинь медведица исполнила зажигательный танец. На видео, которое широко разошлось по китайским социальным сетям, обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике самка тибетского бурого медведя, также известного как медведь-пищухоед, трясет головой и подпрыгивает у лестницы-качелей под энергичную музыку, наложенную при монтаже. В социальных сетях видео набрало за сутки больше 1,1 миллиона лайков и свыше 57 тысяч комментариев.

Пользователи прозвали животное «медведем-танцором диско» и пошутили, что это единственный питомец зоопарка, который посещал дискотеку.

Сотрудники зоопарка признались изданию, что, хотя медведица и любит танцевать, ее движения ускорили в два раза при монтаже. Зверь по кличке Ма Сяоцянь, что значит «хорошенькая» в переводе с китайского, живет с тремя самцами в вольере. Работники зоосада назвали медведицу общительной и предположили, что она начала танцевать из-за теплой погоды и сильного запаха своих соседей.

Ученым известно очень мало о тибетских бурых медведях, в дикой природе они избегают встречи с человеком. Неизвестно, угрожает ли медведю-пищухоеду опасность вымирания, однако он считается охраняемым подвидом в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

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