Медведи загнали россиянина с травмой ноги на дерево

В Краснодарском крае мотоциклист с травмой ноги был вынужден дожидаться спасателей на дереве, спасаясь от медведей. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ Кубань-СПАС, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 31 августа в районе горы Ачешбок в Мостовском районе. Двое друзей из поселка Мостовское катались на мотоциклах по горным тропам в районе перевала Чертовы Ворота. Один из них потерял управление, съехал с тропы, упал и повредил ногу. Мужчины около четырех часов пытались спуститься с горы самостоятельно, но обессилели и вызвали спасателей.

В 16:00 по московскому времени на место выехали шесть специалистов, им навстречу пошел друг пострадавшего. Около 02:00 спасатели добрались до Ачешбока, где находился травмированный человек.

«Промокший под дождем и градом 31-летний экстремал прятался на дереве от медведей», — сообщили в пресс-службе.

Ему помогли спуститься на землю, наложили на голеностоп вакуумную шину, согрели его у костра и напоили чаем. К 11:00 спасатели транспортировали пострадавшего на носилках к служебному автомобилю, пройдя около 12 километров. Его доставили в Псебай и передали медикам.

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