Медведь растерзал российского сторожа

На Сахалине медведь убил сторожа рыболовецкого стана Смирныховского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

В четверг днем, 19 сентября, сотрудники местного нефтеперерабатывающего завода обнаружили раненного жителя села Быков Долинского района. Медведь оставил на его теле смертельные раны. Мужчина умер по дороге в больницу.

По данным полиции, на месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. В 2019 году это первое зафиксированное нападение медведя на человека на территории Сахалина.

В июне сообщалось, что в Пий-Хемском районе Республики Тыва на местного жителя напал медведь. Мужчине удалось отпугнуть хищника, откусив ему язык. Пострадавшему вызвали скорую и доставили его в больницу.

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