Медведь напал на россиянку и получил от ее приятеля ножом в глаз

В российском селе Усть-Белая Анадырского района (Чукотка) мужчина воткнул нож в глаз медведя и спас девушку от гибели. Об этом сообщает информационное агентство «Чукотка».

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 16 августа. Девушка и ее спутник гуляли по берегу реки, когда на нее напал полуторагодовалый медведь. По словам главврача местной больницы Натальи Власовой, хищник укусил пострадавшую за руку и пытался схватить за шею. «Благо у нее было два капюшона, и ему это не удалось», — подчеркнула медработница.

Власова добавила, что медведь повалил жертву на песок, трепал и топтал ее ногами. Мужчина вовремя пришел на помощь и воткнул нож в глаз хищника, после чего зверь убежал. Доктора обработали пациентке раны, сделали необходимые прививки и выписали из больницы. Ее состояние оценили как удовлетворительное.

Начальник отдела по охране животного мира Егор Верещагин напомнил, что на Чукотке живет большое количество белых и бурых медведей, которые представляют опасность для людей. Он посоветовал запастись фальшфейером и перцовым баллончиком, чтобы дать хищнику отпор, а также не гулять ночью в отдаленных местах.

В июне сообщалось, что в Пий-Хемском районе Республики Тыва на местного жителя напал медведь. Мужчине удалось отпугнуть хищника, откусив ему язык. Пострадавшему вызвали скорую и доставили его в больницу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!