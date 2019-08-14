Медведь украл покойника с российского кладбища

В Комсомольске-на-Амуре медведь раскопал могилу и утащил покойника в лес. Об этом сообщает сайт Komcity.ru.

Ночью хищник забрался на городское кладбище в районе поселка Старт и выкопал тело, которое было погребено в одной из относительно свежих могил. Оставив на месте происшествия лишь обрывки одежды, он скрылся в лесу. По информации сайта, тело так и не нашли.

Медведи появлялись там и прежде, однако до сих пор им не позволяли раскапывать могилы. В 2015 году портал AmurMedia сообщал, что на кладбище в районе поселка Старт заметили двух гималайских медведей. Сотрудники полиции отпугнули их выстрелами в воздух, а затем организовали дежурство для охраны похоронных процессий. Через год Komcity.ru писал, что этом кладбище снова появился медведь. На этот раз животное сбежало при звуках полицейской сирены.

В 2018 году сообщалось, что медведи поломали кресты и раскопали несколько могил на кладбище в городе Елизово на Камчатке. По мнению охотоведов, речь шла о не менее чем трех хищниках.

В России гималайские медведи встречаются в Приморском крае, а также на юге Якутии и Хабаровского края. Они почти вдвое меньше бурых, имеют черную шерсть и белое пятно на груди. В пасти гималайского медведя 42 зуба, служащие для самозащиты и добычи пищи.

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