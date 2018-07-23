На Камчатке медведи раскопали могилы на кладбище

Медведи раскопали несколько могил на кладбище в городе Елизово (Камчатка). По мнению охотоведов, речь идет о не менее трех хищниках, сообщает «Интерфакс».

Заместитель главы Елизовского городского поселения Павел Когай рассказал, что в пятницу к нему обратилась женщина, которая сообщила, что медведь прошел по кладбищу и поломал кресты. Позже охотоведы устроили засаду животному и застрелили его. В воскресенье, 22 июля, поступила информация о новых повреждениях.

"В пятницу этого не было. То есть, по всей видимости, в ночь на субботу туда пришли другие медведи и, судя по следам, их было не менее трех. По ходу их передвижения повреждены оградки, поломаны кресты, еще где-то 7 могил разрыты до гробов", - рассказал Когай. Он отметил, что захоронения привели в порядок. Сейчас возле кладбища устроена засада, охотоведы дежурят круглосуточно.

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