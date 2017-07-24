Спасавшийся от медведя сибиряк в тумане случайно застрелил двух рыбаков

В Иркутской области местный житель в вечернее время в условиях темноты и сильного тумана случайно застрелил двух рыбаков. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина 1955 года рождения со своим сыном плыл на моторной лодке вниз по течению реки Кута около деревни Янталь 23 июля. В какой-то момент они заметили медведя, пересекающего реку в 70 метрах от их судна.

Желая отпугнуть животное, мужчина открыл огонь из охотничьего обреза. Произведя несколько выстрелов, он заметил другую лодку, из которой рыбак подавал ему знаки руками.

«Причалив ко второй лодке, отец с сыном обнаружили трех потерпевших: двоих убитых, 1964 и 1974 годов рождения, и одного раненого мужчину 1972 года рождения. Известно, что все участники происшествия — жители деревни Янталь», — говорится в сообщении СКР.

Раненому была своевременно оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В случае, если вина стрелка будет доказана, ему грозит четыре года лишения свободы.