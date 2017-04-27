Французский полицейский случайно застрелил сослуживца

Во Франции полицейский случайно застрелил коллегу. Об этом сообщает газета L'Alsace.

Инцидент произошел в городе Мюлуз в восточной части страны. Один из сотрудников осматривал табельное оружие, и в этот момент произошел выстрел. Пуля попала в грудь его сослуживцу. Медики приехали через считанные минуты — пункт скорой помощи располагается в 200 метрах от полицейского участка — однако раненого мужчину спасти не удалось.

Следователи начали производство по делу, однако по предварительным данным сомнении в случайном характере инцидента у них нет. Полицейского, который произвел выстрел, поместили в больницу в состоянии шока.

28 февраля во время выступления президента Франции Франсуа Олланда охранявший его жандарм-снайпер случайно упал и произвел выстрел — тогда ранения получили два человека, сам жандарм и официант.