Во Франции жандарм случайно выстрелил во время речи Олланда

Во Франции жандарм случайно выстрелил во время речи президента Франсуа Олланда в городе Вильоньон (департамент Шаранта), пострадали два человека. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает радиостанция Europe1.

Инцидент произошел во время выступления Олланда перед открытием линии скоростных поездов, которая соединит Тур и Бордо. Жандарм находился на крыше ближайшего здания и был вооружен снайперской винтовкой, передает ТАСС. По информации радиостанции, правоохранитель упал, в результате чего его оружие выстрелило.

Олланд, услышав выстрел, сказал: «Я надеюсь, что ничего страшного не произошло». Он продолжил выступление, однако затем прервал свою речь и подошел к пострадавшим, отмечает телеканал BFM TV.

Как сообщается, ранения получили два человека — сам жандарм, а также официант. Они были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.