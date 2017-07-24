Камчатские полицейские застрелили забравшегося на территорию больницы медведя

В Камчатском крае полицейские обезвредили медведя, забравшегося на территорию районной больницы, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

«Стражи правопорядка предприняли попытки выгнать животное обратно в лес, однако медведь не уходил, вел себя агрессивно, — отмечается в тексте. — Пострадавших среди граждан нет».

Сообщение о вышедшем к людям хищнике поступило от граждан в полицию в воскресенье, 23 июля.

По данным РИА Новости, инцидент произошел в селе Мильково. Медведя застрелили.

В сентябре прошлого года участковый застрелил медведя, зашедшего на территорию школы в поселке Архара Амурской области. Прогнать животное в лес полицейскому не удалось.