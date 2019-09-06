Самый безвредный медведь Америки растерзал женщину

В Канаде черный медведь убил американку. Об этом сообщает NBC News.

62-летняя Катрин Cвэтт-Мюллер (Catherine Sweatt-Mueller) из американского города Мейпл-Плейн, штат Миннесота, гостила у родителей в канадской провинции Онтарио. Они жили в лесной хижине на небольшом острове в Рейни-Лейк — крупном озере на границе Миннесоты и Онтарио.

Вечером в воскресенье, 1 сентября, женщина вышла на улицу, чтобы узнать, почему разлаялись псы. Она так и не вернулась, а одна из ее собак пришла в хижину раненой. После этого мать американки позвонила в полицию. Когда полицейские нашли Cвэтт-Мюллер, она была мертва, а над ее телом стоял черный медведь.

Хищника застрелили и отправили для изучения в Гуэлфский университет. Специалисты надеются, что вскрытие поможет определить, почему он напал на женщину. «Атаки такого рода исключительно редки», — утверждает пресс-секретарь министерства природных ресурсов и лесного хозяйства провинции Маймуна Динани (Maimoona Dinani). В Онтарио черные медведи не убивали людей с 2005 года.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

В августе сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия черный медведь напал на женщину, которая вышла на пробежку по лесу. Она стала кричать на него, как на собаку: «Лежать! Лежать!». Барибал не стал трогать женщину и отступил.

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