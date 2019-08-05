Женщина сняла на видео нападение медведя

Sherry Moore / YouTube

В канадской провинции Британская Колумбия черный медведь напал на женщину. Об этом пишет Inside Edition.

Шерри Мур (Sherry Moore) из американского города Денвер встретила хищника, когда совершала пробежку в лесу. «Я остановилась для селфи, делаю снимок и буквально сразу вижу впереди медведя», — рассказала она.

Женщина снимала его на видео и одновременно пыталась успокоить словами, но зверь не обращал внимания. «Внезапно он бросился на меня, — говорит она. — Мне было очень страшно, я подумала: "Мне конец. Медведь меня убьет"».

Животное встало на задние лапы возле нее. «Я смотрела ему в глаза, а он издавал какие-то звуки и пыхтел носом, — вспоминает Мур. — От его дыхания у меня шевелились волосы». По ее словам, у нее в голове крутилось: «Сейчас меня съест медведь».

Она стала кричать на него, как на собаку: «Лежать! Лежать!» Животное проигнорировало команду, но не стало трогать женщину и отступило. Женщина сняла на видео, как медведь уходит, а потом как можно быстрее побежала прочь.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

В июне 2017 года сообщалось, что барибал загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности, который проходил на Аляске. Перед гибелью подросток успел отправить СМС и рассказать, что за ним гонится медведь.

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