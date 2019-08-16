Велосипедист врезался в дикого медведя и отделался переломом пальца

В американском штате Пенсильвания велосипедист столкнулся с барибалом (черным медведем) и сломал палец. Об этом сообщает News 12 Connecticut.

Джим Триано (Jim Triano) ехал на велосипеде по дороге и врезался в поедающего ягоды медведя. Мужчина перелетел через руль и сломал палец на правой руке. От неожиданности хищник скрылся в лесу.

Триано рассказал, что инцидент произошел на следующий день после его дня рождения. «Люди говорят: "Хорошо еще, медведь не напал на тебя", — отметил мужчина. — Сказать по правде, я был не в том состоянии, чтобы бороться с тяжеленным животным».

Пострадал ли барибал в результате столкновения, не уточняется.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее в августе сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия черный медведь напал на женщину, которая вышла на пробежку по лесу. Она стала кричать на него, как на собаку: «Лежать! Лежать!» Барибал не стал трогать женщину и отступил.

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