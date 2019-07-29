В России медведь распугал работников рыбного завода и попал на видео

В городе Оха Сахалинской области медведь проник на рыбный завод и распугал работников. Об этом сообщает РИА Новости.

На записи, снятой камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как животное заходит на территорию предприятия во время погрузки. При виде людей медведь убегает обратно, а сами сотрудники пугаются и спустя несколько секунд бросаются врассыпную. Предположительно, хищника привлек запах рыбы.

26 июля сообщалось, что в американском городе Валле-Круцис, штат Северная Каролина, сняли на видео медведицу с тремя медвежатами, которые забрались на крыльцо. Жильцы наблюдали за сценой через стеклянную дверь. Они пытались стуком и криками отогнать зверей от забытой во дворе собачьей миски, но лишь напугали медвежат.

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