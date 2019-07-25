Медведь позарился на мусорный бак магазина марихуаны и остался ни с чем

В Колорадо, США, медведь в поисках еды укатил мусорный бак магазина с марихуаной. Об этом пишет Metro.

Работники магазина The Bud Depot, занимающегося продажей каннабиса, обнаружили, что их бак был оттащен на несколько метров от магазина. Проверив камеры наблюдения, работники увидели, что емкость была захвачена черным медведем.

На кадрах видно, как животное ворвалось на территорию магазина и долго изучало маленькие канистры и коробки. Затем медведь нацелился на мусорный бак и пытался поднять его крышку. Он не смог залезть внутрь и решил утащить бак с собой. Предварительно он сумел сорвать металлические замки, которые устанавливали против диких животных.

Медведь вытащил емкость в переулок и долго катал по улице. Отчаявшись найти еду, животное оставило контейнер, но еще час продолжало ходить около магазина. Сотрудники уверены, что зверь не искал наркотики. Они утверждают, что в их баке не было никаких наркотических веществ.

Этого медведя уже не первый раз встречают на улицах Колорадо. Работники местных заведений прозвали его Чизбургером.

11 июля в соцсети попало видео, на котором медведь встретил вышел на дорогу, подошел к водителю машины и получил от него в подарок пирожок. Сначала он схватил лакомство и убежал к обочине, но затем вернулся к машине и начал тыкаться в боковое стекло автомобиля, требуя добавки.

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