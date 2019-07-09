Медведь сел в машину и разбился

В американском штате Колорадо медведь пробрался в открытую машину, сумел тронуться с места и попал в аварию. Об этом сообщает издание New York Post.

В четверг, 4 июля, животное забралось в автомобиль в поисках еды. Каким-то образом медведь переключил передачу на нейтральную. Машина покатилась под горку, проехала по склону холма около 30 метров и врезалась в дерево.

После этого медведь покинул место происшествия. В попытках выбраться из автомобиля он оторвал обшивку дверей с левой стороны.

Неизвестно, какой именно медведь забрался в автомобиль. Предположительно, это был черный медведь.

В сентябре 2018 года сообщалось о черном медведе, который сумел пробраться в автомобиль американки, а затем сбежал через окно. Животное скрылось на соседской кухне.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!