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Медведь сел в машину и разбился

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В американском штате Колорадо медведь пробрался в открытую машину, сумел тронуться с места и попал в аварию. Об этом сообщает издание New York Post.

В четверг, 4 июля, животное забралось в автомобиль в поисках еды. Каким-то образом медведь переключил передачу на нейтральную. Машина покатилась под горку, проехала по склону холма около 30 метров и врезалась в дерево.

После этого медведь покинул место происшествия. В попытках выбраться из автомобиля он оторвал обшивку дверей с левой стороны.

Неизвестно, какой именно медведь забрался в автомобиль. Предположительно, это был черный медведь.

В сентябре 2018 года сообщалось о черном медведе, который сумел пробраться в автомобиль американки, а затем сбежал через окно. Животное скрылось на соседской кухне.

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