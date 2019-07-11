Жадный до пирожков медведь попал на видео

Под Лесосибирском в Красноярском крае медведь вышел на трассу Епишино — Северо-Енисейск, встретил водителя на машине и получил от него в подарок пирожок. Знакомство с животным мужчина снял на видео, оно опубликовано в группе «Лесосибирск» во «ВКонтакте».

На кадрах машина равняется со зверем, и человек бросает ему пирожок в прозрачном пакете. Медведь хватает его и убегает к обочине, но вскоре возвращается и тычется мокрым носом в боковое стекло автомобиля, очевидно, требуя добавки или желая познакомиться.

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