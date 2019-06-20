Пришедшего в Норильск в поисках еды белого медведя поймали

В городе Норильск в Красноярском крае поймали самку краснокнижного белого медведя, которая пришла в город с берега Карского моря в поисках еды. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, хищник не агрессивен, в социальных сетях появилось множество его фотографий. По оценкам эксперта агентства, медведица весит около 200 килограммов, ее примерный возраст — 1,5-2 года.

Как сообщил представитель парка флоры и фауны «Роев ручей» Олег Кокарев, 21 июня медведицу отправят на реабилитацию в Красноярск.

Уточняется, что естественная среда обитания белых медведей находится на побережье и островах Северного Ледовитого океана.

Ранее жители Норильска обнаружили белого медведя, гуляющего по району Талнах на окраине города. Животное копалось в земле и снегу в поисках еды и выглядело исхудавшим. Очевидцы сняли хищника на видео и выложили в интернет. Последний раз медведя в окрестностях Норильска видели более 40 лет назад.

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