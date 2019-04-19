Заблудившийся на Камчатке белый медведь улетит на Чукотку на вертолете

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МЧС России поможет отправить на Чукотку изможденного белого медведя, который неизвестным образом оказался на Камчатке и гулял возле поселка Тиличики, сообщает «Интерфакс».

Для транспортировки зверя будет предоставлен спасательный вертолет Ми-8. Расходы на перевозку оплатят из бюджета Камчатки. Животное отпустят в дикую природу возле мыса Наварин.

Худого медведя заметили у населенного пункта несколькими днями ранее. Он оказался неагрессивным, и местные жители пытались покормить его рыбой, но он почти полностью отказался от еды. По одной из версий, он мог приплыть сюда на отколовшейся льдине.

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