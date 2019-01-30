Спасенная на Диксоне медведица перестала бояться людей

Белый медвежонок по имени Урсула, найденная осенью на улицах заполярного поселка Диксон, за три месяца жизни в красноярском зоопарке хорошо набрала вес и перестала бояться людей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу парка флоры и фауны «Роев Ручей».

По словам представителей парка, раньше Урсула избегала встречи с человеком и старалась спрятаться. Сейчас же она радуется посетителям, а особенно работникам парка, которые ухаживают за ней и занимаются тренингом.

Сейчас медведицу готовят к «переезду» в новый вольер и тренируют. «Детенышам животных, также, как и всем детям необходимо учиться. Чтобы медведь и зоолог понимали друг друга, им необходимо часто и подолгу общаться, необходимо учить животное выполнять различные команды, угощая лакомством в награду. Иначе, как объяснить, что нужно перейти в соседний вольер или, к примеру, подозвать его, чтобы осмотреть? Кропотливая работа дает результат: медвежонок по просьбе зоолога встает в полный рост, протягивает лапу», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в январе жители села Рыркайпий на Чукотке нашли голодающего белого медвежонка, оставшегося без мамы, и начали подкармливать его и не пускали в поселок, чтобы не пришлось отправлять его в зоопарк.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!