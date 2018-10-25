Медвежонок-сирота из Арктики адаптировался к жизни и был отпущен в лес

После успешной реабилитации и адаптации к диким условиям зоозащитники выпустили в лес Тверской области бурого медвежонка по кличке Мишель, найденного в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом ТАСС сообщил глава Центра спасения медведей Международного фонда защиты животных Сергей Пажетнов.

«Ее вместе с другой самкой по кличке Маня выпустили в лес. Все хорошо, полная адаптация к диким условиям», — сказал Паженов.

Медвежонка-сироту нашли в мае оленеводы в тундре, в районе поселка Каратайка. Животное отвезли в заповедник в Нарьян-Маре. В июне его перевезли в Центре спасения медведей в Тверской области для прохождения курса реабилитации.

Центр спасения медведей IFAW — единственное подобное учреждение в России. Он существует более 20 лет. За это время реабилитацию прошли 200 медвежат, которые зачем смогли вернуться в дикую природу.

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