Норильские школьники будут смотреть на белых медведей через VR-очки

В Норильске открылся просветительский центр «Белый мишка», где школьники будут изучать жизнь белых медведей с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности, передает ТАСС.

«Проект по сохранению данного хищника был начат с большой просветительской кампании, ориентированных на взрослых и теперь мы перешли к работе с детьми», — рассказала руководитель проекта Олеся Кужель.

Центр создан усилиями Проектного офиса развития Арктики и Экологического фонда Сибирского федерального университета. Подобные учреждения планируется открыть в течение года во всех регионах страны, граничащих с Заполярьем.

Белый медведь изображен на гербе Норильска и является одним из символов Арктики. Однако, популяция этого краснокнижного животного быстро сокращается.

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