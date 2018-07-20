Российские медведи станут стратегическим ресурсом

Российское правительство готовится внести правки в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Из проекта постановления следует, что в него предлагается внести популяции бурых и гималайских медведей, а также кабарги.

«Стратегически важными товарами и ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая ‎сто тысяч рублей, являются подпадающие под действие Конвенции ‎о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися ‎под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года медведь бурый (ursus arctos), медведь гималайский, или белогрудый (selenarctos thibetanus), кабарга (moschus spp)», — говорится в документе.

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В пояснительной записке к документу необходимость внесения изменений объясняется высокой востребованностью животных на нелегальных зарубежных рынках. За контрабанду грозит наказание по статье 226.1 УК РФ — как за вывоз ядерных материалов, оружия и культурных ценностей.

В некоторых странах, например, в Китае и Северной Корее, бурых и гималайских медведей разводят для добычи медвежьей желчи — одного из ингредиентов традиционной медицины. На самцов кабарги охотятся из-за мускусной железы, расположенной в брюхе. Получаемое из нее вещество применяется в парфюмерии и народной медицине.

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