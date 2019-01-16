Жители Чукотки решили спасти медвежонка-сироту от гибели и зоопарка

Жители села Рыркайпий на Чукотке в течении месяца спасают голодающего медвежонка-сироту, живущего на берегу Восточно-Сибирского моря, рассказал РИА Новости эксперт по белому медведю Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Виктор Никифоров.

«Впервые в истории ставится уникальный эксперимент — попытка сохранить в дикой природе одинокого годовалого медвежонка. Оставшись без матери в таком возрасте, животное имеет мало шансов на выживание», — отметил он.

Для зверя рубят замерзшие туши погибших моржей, которыми он питался сам до наступления сильных морозов. Одновременно с этим, жители стараются оградить медведя от человеческой пищи и не пускают в поселок, чтобы не пришлось отправлять его в зоопарк.

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