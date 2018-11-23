Россиян научат общаться с белыми медведями

В течение года в России появится общенациональный стандарт для сотрудников работающих в Арктике компаний при встрече с белыми медведями в поселках, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя технического комитета по стандартизации Росстандарта, директора научно-информационного центра «Полярная инициатива» Никиту Куприкова.
Методические рекомендации разработали члены технического комитета, в который вошли представители 40 предприятий и ведомств. Документы будут внесены на рассмотрение в Росстандарт.
По данным Куприкова, за основу примут уже существующие для таких ситуаций рекомендации, разработанные Обществом дикой природы и Институтом проблем экологии и эволюции РАН.
Как пояснил агентству исполнительный директор «Общества» Антон Берсенев, рекомендации касаются как особенности действий при встрече с белым медведем за пределами поселков и предприятий, так и когда хищник сам заходит в места проживания людей: почему нельзя подкармливать, как его правильно отпугнуть или почему нельзя брать детенышей хищника в руки.
Также эксперты предложили включить в новый стандарт возведение ограждений мест постоянного пребывания людей в Арктике в ареале белого медведя.