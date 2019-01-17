В сети потребовали уволить убившего спящего медведя губернатора

Губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который убил впавшего в спячку медведя, потребовали отправить в отставку. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org

«Такой факт агрессии и цинизма по отношению к животным не допустим в XXI веке. Мы должны добиться наказания для губернатора и его подельников. Они должны ответить за убийство медведя. Не оставим это дело безнаказанным!» — говорится в тексте. По состоянию на 13:30 17 января свои подписи под ним оставили более 27,5 тысячи человек.

Видео, на котором Левченко охотится на медведя, появилось в YouTube осенью 2018 года. Источники в окружении главы региона заявляли, что у него была охотничья лицензия, а убитое животное — шатун, на которого жаловались местные жители.

Несмотря на то что подобное убийство животных запрещено законом, губернатор избежал ответственности. После общественного резонанса, порожденного этой историей, ситуацией заинтересовалась полиция. Позднее было возбуждено уголовное дело.

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