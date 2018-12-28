Видео с убийством медведя губернатором заинтересовало МВД

МВД России проведет проверку после публикации видео с убийством медведя губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает ТАСС .

По данным агентства, начальник регионального управления полиции изучит публикации в СМИ, в которых говорится о незаконной охоте чиновника на медведя. В ходе этой проверки правоохранительные органы установят точное время и место происходящих событий, организаторов и участников охоты. Их действиям будет дана правовая оценка.

Видео, на котором Левченко охотится на медведя, появилось на YouTube еще в сентябре. Источники из окружения губернатора заявили, что у него была лицензия, а застреленный им почти в упор зверь был шатуном, на которого жаловались жители округи.

Кадры охоты, подкрепленные сведениями о том, что Левченко избежал наказания за убийство хищника, вызвали бурю негодования у россиян. В Москве неизвестный в костюме медведя даже провел пикет у здания Минприроды с требованием отставки иркутского губернатора.

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