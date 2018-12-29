Убийство спящего медведя российским губернатором обернулось уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в которой мог участвовать губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России в субботу, 29 декабря.

Расследование по статье 258 УК РФ («Незаконная охота») началось после изучения материалов прокурорской проверки.

В Генпрокуратуре отметили, что следователи из отдела полиции также проверят сведения о причастности к совершению преступления Левченко.

28 декабря сообщалось, что МВД проведет проверку после публикации видео с убийством медведя губернатором Левченко.

Правоохранительные органы установят точное время и место происходящих событий, организаторов и участников охоты. Их действиям будет дана правовая оценка.

Видео, на котором Левченко охотится на медведя, появилось на YouTube еще в сентябре. Источники из окружения губернатора заявили, что у него была лицензия, а застреленный им почти в упор зверь был шатуном, на которого жаловались жители округи.

Кадры охоты, подкрепленные сведениями о том, что Левченко избежал наказания за убийство хищника, вызвали бурю негодования у россиян. В Москве неизвестный в костюме медведя даже провел пикет у здания Минприроды с требованием отставки иркутского губернатора.

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