Иркутский губернатор объяснил причины слухов о своей смерти

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал слухи о своей смерти провокацией со стороны лиц, заинтересованных в использовании ресурсов региона. Такое заявление он сделал в эфире телеканала НТВ.

«Мы даже понимаем, кто это мог сделать. Но, я думаю, что они проиграли, — сказал губернатор. — Я только удостоверился в том, что я правильно делаю и не даю некоторым бандитствующим элементам завоевывать в Иркутской области позиции».

Он пояснил, что в Иркутской области «сходится очень много интересов». «Многие хотели бы попользоваться и природными ресурсами, и многим другим», — добавил Левченко.

27 марта в местных СМИ появилась информации о смерти иркутского губернатора. Через несколько часов его пресс-служба опровергла эти данные. Отмечалось, что Левченко намерен обратиться в полицию.

