«Воскресший» иркутский губернатор пожалуется в полицию на слухи о своей смерти

Пресс-служба губернатора Иркутской области Сергея Левченко опровергла появившуюся в местных СМИ информацию о смерти главы региона. Об этом сообщает ТАСС.

«Сергей Георгиевич жив и здоров. Завтра утром по прилете в Иркутск он обратится в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто пустил слух о его смерти и заведомо дезинформировал население», — сказала агентству руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич.

По ее словам, источником информации о кончине 63-летнего Левченко в одной из московских клиник стал иркутский интернет-ресурс. «Эту новость, после того как она разошлась, они убрали с сайта, но мы успели сделать скриншоты. Они будут также переданы правоохранительным органам», — отметила Алашкевич.

Она напомнила, что губернатор находится с рабочей поездкой в Москве. «Сегодня у него целый ряд встреч. Мы о них сообщали, график плотный. Возможно, он также выйдет сегодня в прямой эфир на одном из телеканалов», — заверила пресс-секретарь.

27 марта на сайте портала «Новый Иркутск» появилось сообщение со ссылкой на источники о том, что Левченко умер в московской больнице. Причины смерти не назывались. Публикация была удалена, но доступна в кеше Google.

Сергей Левченко занял пост губернатора Иркутской области в октябре 2015 года. До этого был депутатом Госдумы.