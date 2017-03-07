Следственный комитет проверит губернатора Турчака на предмет ложного доноса

Псковский областной суд вернул в Следственный комитет заявление главного редактора газеты «Псковский антикоррупционный фронт» Павла Николаева, который обвиняет губернатора Андрея Турчака в ложном доносе. Об этом сообщает Regnum.

Решение было принято судом апелляционной инстанции 3 марта. За два дня до этого следователи отменили постановление о прекращении уголовного дела в отношении Николаева из-за того, что в ходе расследования не была дана оценка действиям Турчака и предпринимателя Леонида Маевского по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

В апреле 2014 года после обращения губернатора в полицию против главреда было возбуждено уголовное дело о клевете. Глава региона заявил, что Николаев якобы публиковал несоответствующую действительности информацию о его возможном сговоре с Маевским с целью захвата завода керамической плитки.

Затем уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. После этого журналист потребовал привлечь Турчака к уголовной ответственности за донос и воспрепятствование законной журналистской деятельности (статья 144 УК РФ). Однако журналисту было отказано в возбуждении дела, Николаев обжаловал это решение.

В январе 2017-го Псковский горсуд признал отказ следствия незаконным, обязав провести в отношении Турчака проверку. Прокуратура подала апелляцию. 3 марта судебная инстанция утвердила постановление городского суда и отказала прокуратуре в удовлетворении жалобы.

«Антикоррупционный фронт» нередко публикует материалы с критикой властей Псковской области.