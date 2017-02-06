Псковский прокурор попросил отменить проверку Турчака

Прокурор Пскова Александр Григорьев попросил отменить решение Псковского городского суда о проверке губернатора области Андрея Турчака. Соответствующее апелляционное представление поступило в коллегию суда по уголовным делам, сообщает «Росбалт» со ссылкой на копию представления.

Документ касается спора губернатора с главным редактором газеты «Антикоррупционный фронт» Павлом Николаевым. Прокурор отмечает, что Турчак защищал свои гражданские права, честь и деловую репутацию, подавая заявление о привлечении Николаева к уголовной ответственности.

В январе Псковский городской суд встал на сторону главного редактора и обязал следователей провести проверку по заявлению о возможных противоправных действиях Турчака по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос») и ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Как отмечало Regnum, Николаев подал заявление в управление Следственного комитета Псковской области с просьбой привлечь Турчака к ответственности в сентябре 2016 года.

За два года до этого губернатор пожаловался в правоохранительные органы на действия Николаева, которого обвинял в размещении информации, не соответствующей действительности. Речь шла о публикации, в которой говорилось о якобы имевшем место сговоре губернатора с владельцем одного из ростовских предприятий. Утверждалось, что они действовали с целью рейдерского захвата псковского ООО «Евро-Керамика». Против Николаева возбудили дело о клевете, но впоследствии экспертизы не подтвердили ее наличие.