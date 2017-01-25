Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Псковские власти объяснили решение о переносе «гайд-парка»

Перейти в «Мою Ленту»
Виды Пскова
Виды Пскова

Псковские власти прокомментировали причину запрета на проведение публичных акций в центре города. Об этом говорится в заявлении государственного управления по связи и массовым коммуникациям области, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 25 января.

Отмечается, что власти пошли на этот шаг в связи с «многочисленными обращениями представителей общественности». На территориях, прилегающих к памятникам Святой равноапостольной Великой княгине Ольге и русскому поэту А.С. Пушкину, проводились долгосрочные пикеты с использованием баннерных конструкций, что затрудняло посещение культурных объектов местными жителями и туристами.

Площадку, предназначенную для проведения массовых акций, перенесли в сквер 60-летия Октября, расположенный на пересечении Рижского проспекта и улицы Горького. «Новое специально отведенное место для Пскова и Псковского района полностью отвечает требованиям, установленным Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Сокращение числа и перенос специально отведенного места в Пскове никоим образом не повлечет ущемление прав граждан на выражение мнения по актуальным политическим и иным общественно значимым вопросам», — говорится в заявлении.

Областная администрация запретила проводить публичные акции в центре Пскова, начиная с 19 января. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области». Кроме того, согласно документу, количество так называемых «гайд-парков» в городе уменьшилось с двух до одного.

В конце 2016 года в Пскове на разрешенных для массовых акций площадках прошли два митинга с требованием отставки главы региона Андрея Турчака. По инициативе регионального отделения партии «Справедливая Россия» начался сбор подписей за его досрочную отставку. Однако с 19 января территория для пикетов была загорожена автомобилями коммунальных служб.

В конце ноября того же года на сайте Change.org была размещена петиция с требованием отправить в отставку Турчака. Она набрала более 60 тысяч подписей. В петиции губернатору ставятся в вину социально-экономические проблемы региона.

Андрей Турчак возглавляет Псковскую область с февраля 2009 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Псковские «гайд-парки» перенесли на окраину после пикетов за отставку Турчака
Турчак попробовал медовуху от псковского фермера
Губернатор Псковской области назвал чушью рейтинг благосостояния регионов
Последние новости
СМИ узнали о намерении Трампа создать в Сирии безопасные зоны
В Индии обезьяна усыновила щенка
Хакеры вывели из строя компьютерную систему шведских военных
Российский боец Шлеменко узнал имя нового соперника
IT-миллионеры обзавелись бункерами и оружием на случай апокалипсиса
Умерла многократная лауреатка «Золотого глобуса» и «Эмми» Мэри Тайлер Мур
D-Wave Systems продали свой квантовый компьютер четвертого поколения
Другие материалы рубрики
00:13 Сегодня

Мутят в школе

Сексология, гигиена и танцы: чем собираются разнообразить школьную программу
20:45 24 января 2017

В торговом центре «Рио» в Москве произошел пожар

22:06 25 января 2017

Кадыров поспорил с Васильевой о хиджабах в школах

19:16 25 января 2017

Путин оценил итоги переговоров по Сирии в Астане

00:08 25 января 2017
Сергей Халюта в заповеднике «Херсонес Таврический»

Монастырь раздора

Крымские церковнослужители требуют передать им 24 здания музея «Херсонес»
19:55 24 января 2017

Компании каршеринга выведут на улицы Москвы до 1,5 тысячи машин

19:34 25 января 2017

Муфтий назвал дискриминацией запрет на хиджабы в школах Мордовии

17:42 25 января 2017

Президент России отметил важность единой Европы

00:15 4 января 2017

Рабы психотронного ада

Как россияне поверили в то, что их «облучают» спецслужбы
19:50 24 января 2017

Ликсутов рассказал о разгрузке Кольцевой линии метро благодаря МЦК

17:49 25 января 2017

Получившая ушиб мозга на «Кузьминках» москвичка собралась засудить метро

16:46 25 января 2017

В Москве скорая помощь протестирует систему подавления радиосигнала

Россия
Мутят в школе
Сексология, гигиена и танцы: чем собираются разнообразить школьную программу
Сергей Халюта в заповеднике «Херсонес Таврический»Монастырь раздора
Крымские церковнослужители требуют передать им 24 здания музея «Херсонес»
Псковские власти объяснили решение о переносе «гайд-парка»
Кадыров поспорил с Васильевой о хиджабах в школах
«Горло себе перережу»
Реституция по-ставропольски: как РПЦ выживает из дома семью ветерана
Путин оценил итоги переговоров по Сирии в Астане
Муфтий назвал дискриминацией запрет на хиджабы в школах Мордовии
Все материалы
Мир
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент всея османов
Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
Мигранты во ФранцииЧерным по белому
Коренные жители Франции все чаще оказываются объектами расовой ненависти
МИД России осудил похищение в Польше памятной доски в честь советских солдат
СМИ узнали о намерении Трампа создать в Сирии безопасные зоны
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»
Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
Все материалы
Бывший СССР
Ничто не мова
На Украине решили окончательно избавиться от русского языка
На Украине декоммунизировали два порта после резонанса в российских СМИ
Порошенко встал на колено на могиле Маннергейма
В Харькове выпустят дневники Геббельса на украинском языке
Вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом
На Украине достроили 150-метровую телевышку для вещания на Крым
Спор о месте на кладбище заставил устыдиться бывшего президента Латвии
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоДефолт воскресе
Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе
Потянулись за долларом
Что случится с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Минфин и ЦБ начнут операции на валютном рынке в феврале
В ЦБ объяснили проведение операций на валютном рынке
U.S. President Donald Trump looks up while signing an executive order to advance construction of the Keystone XL pipeline at the White House in Washington January 24, 2017. Антиглобалист номер один
Как Трамп разрушает старую экономическую систему мира
Катар инвестирует в Россию два миллиарда долларов
Розничная торговля в России упала на пять процентов
Все материалы
Бизнес
Всех посчитают
Чем обернется для бизнеса и покупателей антиконтрафактная маркировка товаров
Ни рыбы, ни мяса
Какие товары и когда продавались в нашей стране по карточкам
Шоколад с проблемами
Почему Порошенко решил продать фабрику Roshen в Липецке
«Рыбаков фонд» объявил о масштабной грантовой программе
Tele2 выйдет за рамки дискаунтера
Песков отказался комментировать идею поставок «Роснефтью» газа в ЕС
Роскачество оценило российских кур
Все материалы
Силовые структуры
DF-31Забор стратегического назначения
Кому грозят китайские ракеты
Дальнобойные винтовки и робот-снайпер
Репортаж «Ленты.ру» с производства известного оружейника Владислава Лобаева
«5-10 лет назад нам не хватало инженеров»
Кто будет строить флот в России
Хакеры вывели из строя компьютерную систему шведских военных
Оренбургский похититель девочки признался в убийстве ребенка
Конашенков отказался от британских «эскорт-услуг» для флота
Некромент
Как бывший милиционер превратился в ритуального убийцу
Все материалы
Наука и техника
Корабль CST-100 на околоземной орбите (в представлении художника)Три американских батута
Как США побеждают Россию в космической отрасли
Ядерная зима
На ближайшей к Солнцу планете обнаружили железный снег
Кишки навыпуск
Самая жуткая и кровавая игра современности — обзор Resident Evil 7: Biohazard
Дорогостоящий припой стал причиной отзыва всех двигателей «Протон-М»
D-Wave Systems продали свой квантовый компьютер четвертого поколения
Илон Маск пробурит тоннель в Лос-Анджелесе
Новые боги
Создана полусинтетическая форма жизни
Все материалы
Спорт
«В результате мирных беспорядков...»
Что рассказала министр спорта Кореи накануне своего ареста
«Некоторые девочки становятся лесбиянками от нечего делать»
Татьяна Локтина — о женском хоккее, драках и соперничестве с мужчинами
Россия отказалась от этапа Мировой серии по синхронному плаванию
Фанаты хоккейного «Спартака» откажутся от мата на трибунах
«Реал» изменил эмблему из-за нежелания оскорблять чувства мусульман
Пробы отстраненного лыжника Легкова с ОИ-2014 дали отрицательный результат
Бывший баскетболист сборной России задержан с кокаином
Все материалы
Культура
«В России мы встретили много отличных людей»
Как итальянская группа с советским названием покоряет мир
Капризы нос к носу
Гравюры Гойи и Дали в ГМИИ имени Пушкина
«Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт»
Чеченские войны и террористические атаки глазами подростков
Турецкий музыкант посмотрел на пальцы Адель и объявил себя ее отцом
Умерла многократная лауреатка «Золотого глобуса» и «Эмми» Мэри Тайлер Мур
Сын Высоцкого назвал неуместным сравнение музыканта со Шнуровым
Всем черным по серьгам
Главные выводы из списка номинантов на «Оскар-2017»
Все материалы
Интернет и СМИ
Чернокожий Друзь и «Папины дочки» по-немецки
Как российские телепроекты взлетают и с треском проваливаются за рубежом
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
Пользователи «ВКонтакте» раскритиковали обновление настроек приватности
IT-миллионеры обзавелись бункерами и оружием на случай апокалипсиса
Мани-мани-мани
Как школьники зарабатывают миллионы прямо на переменах
В сети появился гей-локатор по городам России
Малахов пояснил причину поведения Джигурды и призвал освятить студию после эфира
Все материалы
Ценности
Идеальные монстры
Как простой московский парень выбирал Audi на каждый день
Victoria's Secret показала «очень сексуальную» коллекцию белья
Сестра Ким Кардашьян стала лицом Puma
Supreme и Louis Vuitton представили чемодан за 68 тысяч долларов
Piquadro предложила поделиться впечатлениями от путешествий
Пожиратели прекрасного
Зачем европейцы тратят миллионы на старые комиксы и африканский примитив
Disney выпустил сервиз по мотивам «Красавицы и чудовища»
Все материалы
Путешествия
Он сверху
Лучшие фото мира по версии SkyPixel, снятые с дронов
МадридЧертова дюжина
Россия открыла 13-й по счету национальный туристический офис
Райский уголок
Лучшие пляжи мира по версии National Geographic
Эксперты перечислили главные тренды кулинарной индустрии в 2017 году
Путешественница в одиночку дошла из Польши до Южного полюса
Определен аэропорт с наибольшим числом международных пассажиров
Ядовитые медузы атаковали отдыхающих на пляжах Гоа россиян
Все материалы
Из жизни
«Теперь хочу отдать печень»
Зачем британка пожертвовала посторонним почку, 16 яйцеклеток и 45 литров крови
Феминизм в розовом
#PussyPower: почему протесты в США символизирует вагина
Мел ГибсонПапа смог
Семь богатых и знаменитых многодетных отцов
«Чтобы хорошо жить, деньги и в Азии нужны»
История йогини-вегетарианки из Санкт-Петербурга, перебравшейся на Бали
В Индии обезьяна усыновила щенка
Американка со 150-сантиметровыми бедрами задумалась об уменьшении объемов
Белый лабрадор достал черного из аргентинской реки
Все материалы
Машины-убийцы
5 кинолент, в которых машины убивали все живое
Немец проехал миллион километров на E-Классе 1992 года
6 военных машин, которые хочется купить
Армейская техника, на которой теперь можно ездить за грибами
Ford Mustang провалил европейские краш-тесты
Самые популярные машины в странах Европы
Какие автомобили покупали европейцы в 2016 году
«Лада» вошла в «Топ-20» популярных европейских автобрендов
3 президентских лимузина, никогда не возивших президентов
Президентские автомобили США, СССР и РФ, которые не дождались своих владельцев
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы