Псковские власти объяснили решение о переносе «гайд-парка»

Псковские власти прокомментировали причину запрета на проведение публичных акций в центре города. Об этом говорится в заявлении государственного управления по связи и массовым коммуникациям области, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 25 января.

Отмечается, что власти пошли на этот шаг в связи с «многочисленными обращениями представителей общественности». На территориях, прилегающих к памятникам Святой равноапостольной Великой княгине Ольге и русскому поэту А.С. Пушкину, проводились долгосрочные пикеты с использованием баннерных конструкций, что затрудняло посещение культурных объектов местными жителями и туристами.

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Площадку, предназначенную для проведения массовых акций, перенесли в сквер 60-летия Октября, расположенный на пересечении Рижского проспекта и улицы Горького. «Новое специально отведенное место для Пскова и Псковского района полностью отвечает требованиям, установленным Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Сокращение числа и перенос специально отведенного места в Пскове никоим образом не повлечет ущемление прав граждан на выражение мнения по актуальным политическим и иным общественно значимым вопросам», — говорится в заявлении.

Областная администрация запретила проводить публичные акции в центре Пскова, начиная с 19 января. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области». Кроме того, согласно документу, количество так называемых «гайд-парков» в городе уменьшилось с двух до одного.

В конце 2016 года в Пскове на разрешенных для массовых акций площадках прошли два митинга с требованием отставки главы региона Андрея Турчака. По инициативе регионального отделения партии «Справедливая Россия» начался сбор подписей за его досрочную отставку. Однако с 19 января территория для пикетов была загорожена автомобилями коммунальных служб.

В конце ноября того же года на сайте Change.org была размещена петиция с требованием отправить в отставку Турчака. Она набрала более 60 тысяч подписей. В петиции губернатору ставятся в вину социально-экономические проблемы региона.

Андрей Турчак возглавляет Псковскую область с февраля 2009 года.