Псковские «гайд-парки» перенесли на окраину после пикетов за отставку Турчака

Администрация города Пскова запретила проводить публичные акции в центре города и перенесла «гайд-парк» на окраину. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Новая редакция постановления «Об определении единых специально отведенных мест на территории Псковской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений (...)» была опубликована 19 января.

Согласно документу, количество так называемых «гайд-парков» в Пскове уменьшилось с двух до одного. Кроме того, место для массовых акций из центра города перенесли в отдаленный район. Новой площадкой станет территория в сквере 60-летия Октября, расположенного за рекой Великой.

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«Давайте зададим вопрос, а для чего власть сформировала новое место для массовых акций? Ответ прост, чтобы в центре города псковичи не могли высказывать свое мнение о существующей плачевной реальности», — заявил редактор газеты «Псковский антикоррупционный фронт» Павел Николаев.

В конце прошлого года в Пскове на разрешенных для массовых акций местах развернулись два пикета с требованием отставки губернатора Турчака. По инициативе регионального отделения партии «Справедливая Россия» начался сбор подписей за досрочную отставку главы региона. Однако с 19 января территория для пикетов была загорожена автомобилями коммунальных служб, сообщает Николаев.

В конце ноября на сайте Change.org была размещена петиция с требованием отправить в отставку главу Псковского региона. Она набрала более 60 тысяч подписей. В петиции губернатору ставятся в вину социально-экономические проблемы региона.

Андрей Турчак был назначен исполняющим обязанности губернатора Псковской области 16 февраля 2009 года. И через одиннадцать дней утвержден Псковским областным собранием в этой должности.

