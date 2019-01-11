Зюганова попросили оценить охоту губернатора-коммуниста на спящего медведя

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) попросило лидера КПРФ Геннадия Зюганова дать оценку действиям губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который на охоте убил спящего в берлоге медведя. Об этом сообщает РАПСИ.

В обращении ВООП говорится, что в руководстве партии должны обратить внимание на возможное участие губернатора-коммуниста в незаконной охоте. По их мнению, статус губернатора и «дружеские отношения» Левченко с Зюгановым «не могут быть защитой или индульгенцией». «Это только повышает общественную значимость проступка и бросает тень на вас лично и на всю партию», — подчеркнули в ВООП.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в которой мог участвовать губернатор Иркутской области, по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Видео, на котором Левченко охотится на медведя, появилось на YouTube в сентябре 2018 года. Источники из окружения губернатора заявили, что у него была лицензия, а застреленный им почти в упор зверь был шатуном, на которого жаловались жители округи.

Кадры охоты, подкрепленные сведениями о том, что Левченко избежал наказания за убийство хищника, вызвали бурю негодования у россиян. В Москве неизвестный в костюме медведя провел пикет у здания Минприроды с требованием отставки иркутского губернатора.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!