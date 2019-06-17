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Замеченный в Норильске худой белый медведь встревожил россиян

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putoranatour / Instagram

Жители Норильска обнаружили белого медведя, гуляющего по району Талнах на окраине города. Животное копалось в земле и снегу в поисках еды и выглядело исхудавшим. Снятое очевидцами видео опубликовано в Instagram-аккаунте «Плато Путорана».

Последний раз медведя в окрестностях Норильска видели более 40 лет назад, сообщили ТАСС в Таймырском отделе Госохотнадзора. Его глава Анатолий Николайчук уточнил, что за животным установлено наблюдение, пока не будет принято решение, что с ним делать — отселять на побережье или отправлять в зоопарк. «Я ночью выезжал сегодня, видел его лично. Уникальный и редкий случай», — добавил он.

В красноярском парке «Роев ручей» агентству сказали, что знают о звере и готовы его принять, если медведь нуждается в помощи. «Если с ним все нормально, то, возможно, его перевезут далее на север. Решение по медведю примет федеральный Росприроднадзор», — подчеркнули в зоопарке.

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