Названы главные правила в общении с медведями

Международный коллектив исследователей при участии ученого из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук проанализировал причины нападения бурых медведей на людей. Об этом сообщается на сайте Красноярского научного центра СО РАН.

Ученые составили карту атак медведей и предложили рекомендации для уменьшения последствий от встреч с людьми. Они пришли к выводу, что одной из важных мер является информирование общества о том, как избежать столкновения с медведем, и что делать, если оно произошло.

Специалисты изучили данные по 664 нападениям бурых медведей на людей с 2000 по 2015 год по всему миру. 90 процентов атак привели к травмам людей, гибелью человека закончилась каждая десятая. Около половины нападений произошло летом, чаще всего днем. Во всех случаях они происходили в дикой природе. Исследователи связали это с расширением городов в сторону естественных мест обитания животных. Кроме того, люди стали чаще ездить на отдых за город, в природные парки и заповедники. Опасным встречам также способствуют телепередачи о животных, в которых говорится об их безобидности.

Чаще всего нападения медведей происходят при встрече человека с самкой и ее детенышами — половина всех атак. Это происходит из-за того, что самки защищают потомство и агрессивно реагируют на встречи с людьми. Кроме того, медведицы с детенышами приходят искать еду в районы, занятые человеком. На внезапные встречи выпадает 20 процентов атак, спровоцированные присутствием собаки — 17 процентов, выстрелами и ранениями во время охоты — 10 процентов, нападения ради еды — пять процентов. Большинство нападений были спровоцированы неправильным и рискованным поведением человека, отметили ученые.

Для уменьшения количества опасных столкновений с медведями ученые предложили категорический запрет на посещение заповедников с собаками. Кроме того, они посоветовали не ходить в походы в дикие места в одиночку, и издавать как можно больше шума, чтобы предупредить хищников о присутствии.

Медведь обычно не нападает без провокации со стороны человека, рассказал соавтор работы, доктор биологических наук Александр Шишкин. По его словам, нужно узнать больше о столкновениях с медведями, чтобы в последствии минимизировать трагические сценарии. «К примеру, на территории обитания медведей важно издавать шум, чтобы животное знало о присутствии человека и не было “вспугнуто”. При встрече важно не убегать, это играет на их инстинктах хищника. Нужно продолжать шуметь и казаться грозным, при этом отступая на безопасное расстояние», — сказал Шишкин. Он добавил, что если медведь начал скрытно подходить к человеку или караулить его, следует ожидать нападения. В таких случаях стоит отстреливать животное, считает ученый.

Авторы исследования отдельно выделили роль СМИ в процессе информирования населения. Они считают, что реакция СМИ влечет за собой переоценку риска и вызывает негативную общественную реакцию. Исследователи предложили журналистам предоставлять объективные данные о встречах с хищниками и распространять научно обоснованную информацию о правилах поведения.

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