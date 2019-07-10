Две маленькие собаки бесстрашно облаяли медведя

В американском городе Пасадина, штат Калифорния, две маленькие собаки попытались привлечь внимание медведя. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось ABC News 7.

Автор ролика, владелица домашних животных Диди Мюллер (Deedee Mueller), сняла момент встречи своих собак с диким зверем. На видео показано, как собаки с лаем бегают неподалеку от медведя, пытаясь привлечь его внимание. Однако он никак не реагирует на них.

На YouTube-канале Мюллер размещены также несколько роликов с участием диких медведей, которые, по словам женщины, часто появляются в их округе.

Ранее в июне сообщалось, что в американском штате Монтана медведь залез в дом и уснул. По словам полицейских, они обнаружили, что зверь, пробравшийся в дом, закрыл замок изнутри. Когда им удалось выбить дверь, они увидели зевающее животное, которое сидело на шкафу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!