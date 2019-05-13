Хитрый медведь подкупил домашнего пса

В Канаде, в провинции Онтарио, медведь принес псу оленьи кости, чтобы подкупить его. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Канадец по имени Джесси Джордан (Jesse Jordan) рассказал, что три дня подряд замечал свою собаку по кличке Бриклберри (Brickleberry) на крыльце с оленьими костями. Мужчина отметил, что не покупал их, и предположил, что кости принес черный медведь. Так животное якобы «платит» Бриклберри, чтобы спокойно рыться в мусорной урне. При этом канадец ни разу не видел момента дачи «взятки».

Джордан заявил, что набеги черных медведей — серьезная проблема для северной части Онтарио. Животные часто залезают в дома, чтобы раздобыть себе пищу. Однако они практически не представляют никакой угрозы для людей и домашних питомцев.

Комментаторы пошутили, что мужчине стоит лучше кормить своего пса, чтобы он не брал «взятки» у медведя.

Ранее сообщалось, что в Америке мужчина запечатлел схватку двух медведей на заднем дворе своего дома. Очевидец предположил, что драка произошла из-за самки.

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