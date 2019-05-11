Медведь обокрал российских охотников

На Камчатке прикормленный медведь отобрал у охотников еду. Это произошло на трассе Петропавлоск-Камчатский — Мильково. Видео случившегося опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как медведь вытаскивает из машины контейнер с продуктами, а мужчины пытаются его отогнать. В итоге животное с добычей убежало в лес.

В начале мая на Камчатке медведь убил человека. Это случилось на берегу Охотского моря между устьями рек Утка и Митога. Хищника нашли убитым.

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