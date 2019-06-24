Медведь пробрался в дом и уснул в шкафу

В американском штате Монтана медведь залез в дом и уснул. Сообщение об этом появилось в группе офиса шерифа округа Мизула Missoula County Sheriff's Office в Facebook.

Инцидент произошел в субботу, 22 июня. По словам полицейских, они обнаружили, что медведь, пробравшийся в дом, закрыл замок изнутри. Когда им удалось выбить дверь, они увидели зевающее животное, которое сидело на шкафу. Предположительно, хищник сломал несколько вещей в прачечной, а затем уснул.

Его поймали и выпустили в одном из местных лесов. Полицейские призвали местных жителей закрывать свои двери на замок, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что в американском населенном пункте Накнек, штат Аляска, мужчина подвергся нападению медведя. Пострадавший утверждает, что животное попыталось вытащить его из автомобиля, когда он спал на заднем сиденье с открытой дверью. Ему удалось отбиться от хищника и вызвать экстренные службы.

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