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Певица приняла медведя за собаку, привела домой и пожалела

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Малайзийскую певицу и участницу реалити-шоу Зарит Совию Ясин (Zarith Sofia Yasin) обвинили в незаконном содержании малайского медвежонка. Об этом сообщает сайт AsiaOne.

Женщина утверждает, что около двух недель назад нашла истощенное животное на обочине дороги. В темноте она приняла его за собаку и принесла домой. Поняв, что это медвежонок, Ясин решила выходить его, чтобы потом отдать в зоопарк. По словам певицы, она окрестила медвежонка Бруно, хорошо его кормила и заботилась о нем.

В Малайзии запрещено держать малайских медведей, поэтому певицу арестовали. Женщина отвергла подозрения, что тайно торгует редкими животными. «Днем я управляю компанией, вечером пою, — сказала она. — Откуда у меня время, чтобы торговать животными?»

Малайский медведь — самый мелкий представитель семейства медведей, живет в тропических и субтропических лесах предгорий и гор Юго-Восточной Азии. Питается, в основном, насекомыми и червями, а также побегами, корнями и плодами растений. Несмотря на небольшой размер и вес (около 45 килограммов), достаточно агрессивен и способен защитить себя от тигра или крокодила.

За охоту или содержание у себя малайского медведя положен штраф от 50 тысяч до 250 тысяч малайзийских ринггитов (0,8—3,8 миллионов рублей) и лишение свободы на срок от одного до пяти лет.

В 2017 году сообщалось, что житель американского штата Орегон спас от гибели голодного медвежонка. Полиция предупредила мужчину, что обычно подобные действия наказываются штрафом величиной до 6250 долларов или тюремным заключением сроком до года, но не стала выдвигать обвинения.

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