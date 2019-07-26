Медведица отплатила людям за обиженных медвежат

В американском городе Валле-Круцис, штат Северная Каролина, сняли на видео медведицу с тремя медвежатами, которые забрались на крыльцо. Об этом пишет Yahoo News.

Жильцы наблюдали за сценой через стеклянную дверь. Они пытались стуком и криками отогнать зверей от забытой во дворе собачьей миски, но лишь напугали медвежат.

Пока детеныши бежали в сторону леса, медведица невозмутимо подхватила всю миску целиком и, не торопясь, последовала за ними. По дороге она ухитрилась не расплескать ни капли.

«Миску мы так пока и не нашли!» — утверждает Элизабет Лофлин (Elizabeth Loflin), снявшая курьезный случай на видео.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

21 августа 2018 года сообщалось, что черный медведь забрался в дом к пожилой жительнице американского штата Нью-Гемпшир. Когда женщина наткнулась на зверя, он ударил ее лапой по лицу. В результате пострадавшая потеряла глаз и получила другие травмы.

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