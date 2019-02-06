Из жизни
 
Последние новости
Уволен глава крупной российской госкомпании
Пенсионер благодарил каждого зрителя на YouTube и обрел миллион друзей
Назван лучший протеин
Контрабандисты попытались похитить 1200-летнюю книгу
Кадыров подарил отцу Нурмагомедова Mercedes
Столкнулись два корабля ВМС США
Названа новая угроза Сибири
Девушка посетила маникюрный салон и лишилась фаланги пальца
Овечкин побил рекорд Федорова в НХЛ
Новости партнеров

Медведь съел наркомана

Перейти в «Мою Ленту»

Стала известна причина гибели пропавшего в Аппалачах мужчины, останки которого съел медведь. Об этом сообщает издание USA Today.

11 сентября 2018 года в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс обнаружили труп 30-летнего мужчины. Рядом лежали шприцы и принадлежности для приема наркотиков. Взрослый черный медведь, глодавший тело, несколько часов не подпускал людей и отказывался уходить.

Личность погибшего установили по вещам и характерным татуировкам: череп с костями, эмблема группы «AC/DC» и флаг Конфедерации с надписью «У реднеков так принято». Им оказался 30-летний Уильям Ли Хилл–младший (William Lee Hill Jr.) из американского города Луисвилл, штат Теннесси. Он пропал четырьмя днями ранее, когда вместе с лучшим другом искал в лесу женьшень.

Результаты вскрытия стали известны лишь в феврале. Специалисты установили, что причиной смерти была непреднамеренная передозировка метамфетамина. Им не удалось отыскать признаков того, что Хилл подвергся нападению медведя при жизни. По всей видимости, животное нашло останки мужчины уже после его гибели.

Медведь был убит лесничими 16 сентября. Друг Хилла, ходивший с ним за женьшенем, умер в октябре. Причины его смерти не уточняются.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.

21 августа сообщалось, что черный медведь забрался в дом к пожилой жительнице американского штата Нью-Гемпшир. Когда женщина наткнулась на животное, оно ударило ее лапой по лицу. В результате пострадавшая потеряла глаз и получила другие травмы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Autopsy: Man found in Smokies died of meth overdose before being eaten by bear
Потерявшийся в лесу трехлетний ребенок рассказал о медведе-спасителе
Охотник пустил в медведя стрелу и поплатился
Старушка посидела с медведем на кухне и лишилась глаза
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 5 февраля

Роковое порно

Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
20:53 5 февраля

Дата смерти матери принесла американцу два крупных выигрыша

07:59Сегодня

Контрабандисты попытались похитить 1200-летнюю книгу

06:34Сегодня

Девушка посетила маникюрный салон и лишилась фаланги пальца

Из жизни00:0115 января

«Русских здесь очень любят»

История россиянки о жизни в Греции
21:26 5 февраля

Воры опустошили гигантское хранилище алмазов и уползли по узкому тоннелю

18:24 5 февраля

Найдены похищенные сокровища шведского короля

19:39 5 февраля

Косметолог разглядела на теле клиентки признак рака и спасла ей жизнь

Из жизни00:0331 января

«Некоторые сходят с ума»

Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
15:09 5 февраля

Битая ваза с чердака ушла с молотка за сотни тысяч фунтов стерлингов

14:08 5 февраля

Индиец поборол кабана голыми руками

16:10 5 февраля

Слоны помогли поймать тигра-людоеда

Россия
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
Снегоуборочный поезд протаранил вагоны для заключенных
Зарезавшего барана возле роддома россиянина назвали хулиганом и арестовали
Российскому врачу пришлось ходить по 25 километров в день
Все материалы
Мир
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
Стала известна дата встречи Трампа и Ким Чен Ына
Популярный пастор пошел под суд за лечение СПИДа травами
Пьяный американский моряк ввалился в дом японца и принял душ
Жители США расхотели видеть Трампа президентом
Сенат США поддержал санкции против союзников Сирии
Убивший шесть человек «из-за приложения Uber» водитель получил пожизненное
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Медведчук рассказал о политических репрессиях на Украине
Украинский министр констатировал открытие ящика Пандоры
В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья
Украина сообщила о стремительном падении пассажиропотока с Россией
Генпрокуратура Украины не исключила репрессий против оппозиции
На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Авиакомпания «Россия» презентовала новое меню для рейсов из Пулково
Еще одна страна захотела присоединиться к газопроводу в обход Украины
Россия и Иран придумали способ насолить США
Миру предсказали валютные войны
Россия пригрозила Белоруссии разборками
Российские отели выступили против Booking.com
Все материалы
Силовые структуры
«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»
Россиянин провел 10 лет в психбольнице за жестокое убийство. А выйдя на волю, стал врачом
Анастасия Вашукевич«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»
Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
Начальника отдела центральной таможни задержали за взятку
Неизвестный пригрозил взорвать московский храм
Владеющего 10-миллиардным состоянием чиновника уличили во взятках
Пропавшего в прошлом году экс-сотрудника Красного Креста нашли в московском СИЗО
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Все материалы
Наука и техника
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
Во Франции раскопали коллекцию отрубленных голов
В российских «Искандерах» нашли «пожилые технологии»
F-35A оказался мазилой
Названа смертельная опасность просмотра телевизора
Все материалы
Спорт
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
Проигравший половину боев друг Макгрегора причислил себя к лучшим в ММА
Ковальчук отыграл за «Лос-Анджелес» полгода и задумался об уходе
«Спартак» укомплектовался
Горнолыжница из США разогналась до 100 километров в час и вылетела с трассы
«Ювентус» купит футболистов по желанию Роналду
Выигравший Олимпиаду с российскими гандболистками тренер попал в больницу
Все материалы
Культура
Они настоящие
Этот знаменитый фотограф делает из снимков безумные фантастические картины
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Паука из «Коррозии металла» заподозрили в торговле спайсами и задержали
«До сих пор не верю, что сделал карьеру»
Уиллем Дефо о гениальности, сумасшествии и «Ван Гоге»
Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла
Моя прекрасная прачечная
Бондарчук, филфак, коррупция: Россия глазами сериала «Год культуры»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Поганый рот свой закрой!»
Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
Киселев объяснился за зачитанный в эфире телеканала рэп
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Российской телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину
Киселев рассказал о своей вилле в Крыму
Неприметное бревно в лесу приковало взгляды сотен пользователей сети
Малахов привел на шоу подставного свидетеля смерти Децла
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Получавшая миллионы топ-модель стала бомжом
В мужской одежде появился новый несуразный тренд
Женщины ополчились на бренд за отсутствие изъянов у моделей в белье
Азиатка нашла легкий способ «сменить» расу
Все материалы
Путешествия
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
Главу Ростуризма уволили
Цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста
Мать публично унизила раздраженного ее дочерью мужчину
Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Контрабандисты попытались похитить 1200-летнюю книгу
Медведь съел наркомана
Воры опустошили гигантское хранилище алмазов и уползли по узкому тоннелю
Все материалы
Законы больших денег
Как заслужить право на покупку эксклюзивного гиперкара
Reventon на минималках
Забытый концепт-кар Honda, проживший несколько жизней
День на миллионы
Лучшая автомобильная реклама с главного футбольного матча США
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Названы претенденты на титул лучшего автомобиля в мире
Ranger Rover Velar оснастили 550-сильной компрессорной «восьмеркой»
Mazda готовит к дебюту новый кроссовер
Все материалы
Дом
Дорогие мои
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Скачку цен на жилье в Москве нашли объяснение
В Подмосковье рухнули цены на дома
«Это просто тихий ужас»
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Россиянин приютил 400 человек и отправился под суд
Трампа уличили в многолетнем интересе к недвижимости в Москве
Все материалы