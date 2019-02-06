Медведь съел наркомана

Стала известна причина гибели пропавшего в Аппалачах мужчины, останки которого съел медведь. Об этом сообщает издание USA Today.

11 сентября 2018 года в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс обнаружили труп 30-летнего мужчины. Рядом лежали шприцы и принадлежности для приема наркотиков. Взрослый черный медведь, глодавший тело, несколько часов не подпускал людей и отказывался уходить.

Личность погибшего установили по вещам и характерным татуировкам: череп с костями, эмблема группы «AC/DC» и флаг Конфедерации с надписью «У реднеков так принято». Им оказался 30-летний Уильям Ли Хилл–младший (William Lee Hill Jr.) из американского города Луисвилл, штат Теннесси. Он пропал четырьмя днями ранее, когда вместе с лучшим другом искал в лесу женьшень.

Результаты вскрытия стали известны лишь в феврале. Специалисты установили, что причиной смерти была непреднамеренная передозировка метамфетамина. Им не удалось отыскать признаков того, что Хилл подвергся нападению медведя при жизни. По всей видимости, животное нашло останки мужчины уже после его гибели.

Медведь был убит лесничими 16 сентября. Друг Хилла, ходивший с ним за женьшенем, умер в октябре. Причины его смерти не уточняются.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.

21 августа сообщалось, что черный медведь забрался в дом к пожилой жительнице американского штата Нью-Гемпшир. Когда женщина наткнулась на животное, оно ударило ее лапой по лицу. В результате пострадавшая потеряла глаз и получила другие травмы.

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