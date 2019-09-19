Росгвардейцы спасли 40 человек из горящего дома

Сотрудники Росгвардии эвакуировали 40 человек из горящего многоквартирного дома в Пензе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в ночь на среду, 18 сентября, на улице Циолковского. Экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о пожаре и выехал на место.

Один из бойцов Руслан Байкин рассказал, что к моменту приезда экипажа, крыша и чердачное помещение уже были объяты пламенем. «Меня удивило: ни криков соседей, ни сирены пожарной машины. Полная тишина, и только треск горящего шифера. На улице, во дворе никого не было», — добавил он.

Росгвардейцы сразу начали эвакуацию жильцов. Людей приходилось будить, многие не понимали, что происходит. После этого вместе с полицейскими бойцы оцепили территорию возгорания. Никто не пострадал.

В августе сообщалось, что в мордовском селе Сабаево офицер Росгвардии спас супружескую пару во время пожара. Сотрудник правоохранительных органов заметил огонь на крыше одного из домов, перепрыгнул через забор, разбил окно и сначала вывел пожилую женщину, а затем вернулся в помещение и вынес на руках ее мужа.

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