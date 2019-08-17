Российский офицер спас семью из горящего дома

В селе Сабаево (Мордовия) офицер Росгвардии спас супружескую пару во время пожара. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает «Столица С».

По информации издания, инцидент произошел 15 августа около 23:30. Сотрудник правоохранительных органов заметил, что у одного из частных домов горит крыша. Он перепрыгнул через забор и, разбив окно, проник в здание. Сначала офицер помог выбраться на улицу пожилой женщине, а затем вынес на руках ее мужа.

После этого супруга росгвардейца вызвала пожарных и врачей, а сам он организовал тушение пламени, которое к тому времени перекинулось на соседнее строение. В результате огонь потушили, никто не погиб.

15 мая сообщалось, что участковый из города Кисловодска (Ставропольский край) спас семью из пяти человек во время пожара. Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о награждении полицейского медалью «За смелость во имя спасения».

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