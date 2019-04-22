Российских полицейских наградили за спасение погибавших

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды полицейским, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших. Об этом в понедельник, 22 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

В этом году кавалерами государственных и ведомственных наград стали 21 полицейский из 11 регионов России. В числе награжденных — инспектор отдельной роты ГИБДД из Свердловской области младший лейтенант Бахыш Керимов, спасший из горящего дома шесть человек, в том числе четверых детей.

Также награду получил дежурный отдельной роты ДПС Республики Алтай старший лейтенант полиции Виталий Марыгин, который помог выбраться из глубокого канализационного колодца четырехлетнему мальчику и его отцу, и оперативный дежурный отдела полиции Светлогорский Калининградской области капитан полиции Эдуард Калтырин, вытащивший из тонувшего в озере автомобиля пожилого водителя.

«Каждый из вас своим неравнодушием и самоотверженностью укрепляет авторитет полиции в обществе. Граждане хотят видеть честных, компетентных, хорошо подготовленных полицейских. В чрезвычайной ситуации сотрудник полиции не имеет права оставаться безучастным к происходящему, он должен действовать решительно, сохранять самообладание и вселять уверенность в благополучном разрешении любой, даже, казалось бы, безвыходной ситуации», — сказал на награждении Колокольцев.

Двум участникам церемонии вручены государственные награды — медали «За спасение погибавших», остальным — ведомственные медали «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе».

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