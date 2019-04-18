Росгвардия даст старт всероссийскому автопробегу «Вахта памяти — Сыны Великой Победы», посвященному годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерия Грибакин.

Автопробег состоится 22 апреля в Парке Победы на Поклонной горе, старт намечен на 11 утра от Мемориального комплекса. В акции примут участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны войск и представители общественности.

Первая праздничная колонна автомобилей ведомства посетит города Московской, Тверской, Новгородской областей и преодолеет более 1600 километров. 26 апреля участники автопробега примут участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Акция пройдет во всех округах войск национальной гвардии и участие в ней примут более тысячи военнослужащих и ветеранов Росгвардии. В нем будет задействовано свыше 230 автомобилей, которые преодолеют более 10 тысяч километров пути.

По словам Грибакина, в рамках автопробега запланировано 150 мероприятий, где ожидается участие около 10 тысяч человек, в том числе, представителей трудовых коллективов 10 крупных предприятий, производивших продукцию для фронта в годы Великой Отечественной войны.

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